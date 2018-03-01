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Разбирательство, которому не видно конца и края, похоже, все-таки выходит на финишную прямую. После нескольких месяцев "полоскания" Харви Вайнштейна и его продюсерской компании в прессе детище главного "монстра" Голливуда готово признать себя банкротом. И это довольно закономерный итог, ведь работать с Вайнштейном уже отказались все, кто мог.

Избежать банкротства компания братьев Вайнштейн могла благодаря выгодной продаже, однако сделка так и не была оформлена. Суд постановил, что при смене владельцев компании все пострадавшие от деятельности Weinstein Co не смогут получить свою компенсацию, поэтому приостановил процесс продажи. В данный момент долги фирмы Вайнштейнов достигают порядка 225 миллионов долларов, в то время как продать ее они могли за 500 миллионов. "У совета директоров нет другого выхода. При этом мы признаем, что наше решение не понравится кредиторам и сотрудникам компании", — говорят представители Weinstein Co., объясняя свое решение подать документы на банкротство.

Источник: КиноАфиша