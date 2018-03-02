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Рейтинговый американский журнал Forbes назвал самого богатого в мире рэпера. В этом году лидирующую позицию в рейтинге занял исполнитель Джей-Зи.

Отмечается, что за последний год супруг Бейонсе смог увеличить свое состояние с 810 до 900 миллионов долларов. Годом ранее, первенство в рейтинге занимал рэпер Шон Комбс (Дидди), который на этот раз занял только второе место. Размер его состояния - 825 миллионов. В тройку лидеров удалось попасть рэперу Доктор Дре (Андре Янг).

Именно эти музыканты в этом году оказалась не только самыми богатыми рэперами на планете, но и самыми состоятельными американскими музыкантами среди всех жанров. В ТОП-10 также вошли исполнители Дрейк и Эминем, каждый из которых является обладателем 100 миллионов долларов.

Источник: УРА информ