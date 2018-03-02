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Когда стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись, некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что в скором времени Дженнифер Энистон разведется с Джастином Теру. Спустя год это действительно произошло. Теперь фанаты надеются, что Питт и Энистон воссоединятся.

Однако Джоли такая перспектива пугает. Ведь актриса тяжело переживала расставание с мужем. Как сообщают инсайдеры, Анджелина не просто эмоционально реагирует на любые слухи о романах Брэда, но и вообще не хочет, чтобы он встречался с другими женщинами.

На днях издание The National Enquirer сообщило, что Джоли начала посещать психотерапевта из-за переживаний о том, что между Питтом и Энистон могут вновь вспыхнуть чувства. Знаменитость находится в таком сильном напряжении, что считает, что еженедельных визитов недостаточно. Правда, самого Брэда беспокоит излишнее внимание к нему из-за разрыва Энистон и Теру.

К слову, недавно западные таблоиды рассказали, что у Анджелины начался тайный роман с Джастином. Пару заметили в одном из ресторанов на свидании.

Источник: Woman