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По неподтвержденной информации украинская певица LOBODA, которая не прекращает гастрольную деятельность на территории РФ и постоянно появляется в эфирах топовых российских телеканалов и радиостанций, находится на седьмом месяце беременности.

По словам источника портала Super, певица Светлана Лобода и солист группы Rammstein Тилль Лидерманн начали встречаться до того, как появились вместе на фестивале «Жара», который прошел в Баку в июле прошлого года.

Также, источники Super отмечают, что ребенок должен появиться на свет в конце мая этого года, а рожать Лобода решила в Лос-Анджелесе, куда вскоре планирует отправиться. Стоит отметить, что в одном из интервью, артистка рассказала, что Америку она планирует уехать для записи нового альбома. Но, видимо, планы немного изменились.

Действительно ли Лобода ждет ребенка от солиста культовой группы пока не известно, но поклонники артистки заподозрили «неладное» еще три недели назад, после того, как певица опубликовала видео в соцсети с концерта в Олимпийском.По мнению фолловеров, уже тогда отчетливо были видны округлившиеся формы артистки.

Стоит отметить, что и сама певица подогревает слухи о романе с Тиллем. Недавно Лобода опубликовала видеоролик с Лидерманном и написала, что скучает.

A post shared by LOBODA️ (@lobodaofficial) on Jan 4, 2018 at 11:01am PST

Источник: Главком