Woman |

Наверное, самыми яркими событиями Олимпийских игр в Пхенчхане для россиян останутся победа хоккеистов в финале и успешное выступление фигуристок, взявших золотую и серебряную медали. Новыми спортивными звездами стали Кирилл Капризов, забросивший решающую шайбу в ворота немцев, и Алина Загитова, завоевавшая победу в женском одиночном фигурном катании. На днях в прессе появилась информация, что этих молодых людей связывает не только блестящее выступление в Южной Корее.

Журналисты «Экспресс-газеты» узнали, что Кирилл и Алина познакомились во время проведения игр и, судя по всему, понравились друг другу.

По словам очевидцев, на борту самолета Капризов подсел к Загитовой, и они долго о чем-то беседовали, а потом обменялись номерами телефонов. В аэропорту молодые спортсмены также появились вместе.

Ни хоккеист, ни фигуристка пока никак не реагируют на слухе о романе. Однако поклонники надеются, что возможные взаимоотношения звезд не скажутся на их спортивных достижениях.

Источник: Woman