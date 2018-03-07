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4 марта были называны победители "Оскар-2018", среди которых Гэри Олдмен. Он стал лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Темные времена". Многие коллеги и близкие актера от всей души поздравили его с победой.

Только вот экс-супруга Доня Фиорентино не очень обрадовалась успеху бывшего. По ее словам, она разочарована решением Киноакадемии.

Поздравляю Гэри, поздравляю Академию с тем, что статуэтку получили два насильника. — высказалсь женщина, упомянув баскетболиста Коби Брайанта, которого также обвиняли в секс-насилии.

Напомним, что Гэри Олдмен и Доня Фиорентино прожили в браке 4 года, а в 2001-м подали на развод. После разрыва бывшая жена актера заявила о его злоупотреблении наркотиками и алкоголем, а также обвинила его в избиении.

Теперь же, узнав о победе Олдмена, Фиорентино вновь подняла тему насилия в их семье.

Он отличный актер. Был ли он хорошим мужем? Нет. Наш брак был гигантской ошибкой, происходили жуткие вещи.

Сам же актер не комментирует ситуацию. Но стоит отметить, что на церемонии вручения "Оскар" он был вместе с нынешней женой Жизель Шмидт и двумя взрослыми сыновьями от брака с Фиорентино — 20-летним Гулливером и 19-летним Чарли.

Источник: hochu