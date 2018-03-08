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Группа «Ленинград» накануне международного женского дня порадовала общественность новым творением. 7 марта на официальном канале музыкантов в YouTube был опубликован клип на песню «Не Париж». Ролик, который длится почти 8 минут, напомнил фанатам голливудский блокбастер «Мстители». Актеры Юлия Александрова и Сергей Борунов предстали в образе, казалось бы, обычной супружеской пары. Муж, постоянно играющий в компьютерные игры, совсем не интересуется заботами жены, которая в поте лица занимается домашними хлопотами. Только вот супруга на самом деле оказывается суперженщиной, которая параллельно с готовкой и уборкой спасает мир, пока муж сидит дома со сломанной ногой.

В конце клипа женщина спасает Землю от метеорита. Муж, наконец-то обратив внимание на супругу, сообщает ей, что помыл посуду.

Ролик за короткое время посмотрело уже более 3 000 000 человек. Пользователи Сети не скупятся на положительные комментарии. «Где-то заплакал Бондарчук», — пишут фанаты, предлагая музыкантам взяться за съемки полнометражного фильма.

фото: стоп-кадр из видео

Источник:Woman