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Известная российская актриса кино и театра Любовь Толкалина подливает масло в пламя обсуждений её возможных романтических отношений с популярным музыкантом Борисом Гребенщиковым.

В январе прошлого года поклонники Любви Толкалиной были потрясены, узнав о её расставании с супругом, с которым они прожили почти 20 лет. С Егором Кончаловским отношения у Любви начались ещё в 1996 году, однако пара так и не удосужилась зарегистрировать свои отношения. В прошлом году начали расползаться слухи о том, что Толкалина нашла утешение после расставания с мужем в общении с Борисом Гребенщиковым.

Поводом для возникновения подобных предположений стали совместные фото музыканта и актрисы, которые стали появляться в Сети. В свою очередь, сама Толкалина заявила о том, что их с Гребенщиковым связывает лишь старая дружба. Любовь Толкалина 8 марта загрузила в Сеть видеоролик, на котором поёт композицию Гребенщикова «Не трать время», что было расценено фанатским сообществом актрисы как некое признание в любви.

Источник: Vlad TIME

фото: Instagram