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Последние две недели в СМИ то и дело появлялись сообщения о беременности Светланы Лободы. Певица все это время отмалчивалась, но вчера все-таки подтвердила информацию о том, что готовится стать матерью во второй раз.

Я ухожу в небольшой отпуск… Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо. И я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне снова в строю, снова на концертах, — написала Лобода на своей страничке в Instagram, опубликовав там свои фотографии с музыкальной премии BraVo, на которой она появилась в платье, подчеркивающем ее округлившиеся формы.

A post shared by LOBODA️ (@lobodaofficial) on Mar 10, 2018 at 3:31pm PST

Светлана уже воспитывает семилетнюю дочь Евангелину, которую она родила от танцора Андрея Царя, некогда работавшего с балетом певицы.

Кто отец будущего ребенка Лободы? По некоторым данным — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Светлана познакомилась в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.

Источник: Spletnik