Настя Каменских рассказала, как ей живется без Потапа
фото: instagram.com/kamenskux
Так, недавно Настя Каменских, презентовавшая новый трек "Дай мне", посетила российский фестиваль "ЖАРА", на котором прошлась по красной дорожке и пообщалась с журналистами. Судя по словам артистки, она довольно комфортно себя чувствует без коллеги Алексея Потапенко.
При этом Каменских отметила, что дуэт никуда не делся, а взял перерыв. Поэтому, Настя не заметила, что что-то закончилось, и пока просто наслаждается своим сольным проектом.
Это уже не первый мой выход на красную дорожку без Алексея. Хочу отметить, что дуэт никуда не делся, он поставлен на паузу, поэтому у меня не было ощущения, что что-то закончилось. Мы можем вернуться, поэтому сейчас я просто кайфую от своего сольного проекта.
Видео с интервью певицы было опубликовано в Инстаграм телеканала ЖАРА. На красной дорожке артистка предстала в обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло ее формы.
Напомним, что после 11 лет на сцене Потап и Настя решили поставить дуэт "на паузу".
Источник: Hochu.ua