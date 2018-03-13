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фото: instagram.com/kamenskux

Так, недавно Настя Каменских, презентовавшая новый трек "Дай мне", посетила российский фестиваль "ЖАРА", на котором прошлась по красной дорожке и пообщалась с журналистами. Судя по словам артистки, она довольно комфортно себя чувствует без коллеги Алексея Потапенко.

При этом Каменских отметила, что дуэт никуда не делся, а взял перерыв. Поэтому, Настя не заметила, что что-то закончилось, и пока просто наслаждается своим сольным проектом.

Это уже не первый мой выход на красную дорожку без Алексея. Хочу отметить, что дуэт никуда не делся, он поставлен на паузу, поэтому у меня не было ощущения, что что-то закончилось. Мы можем вернуться, поэтому сейчас я просто кайфую от своего сольного проекта.

Видео с интервью певицы было опубликовано в Инстаграм телеканала ЖАРА. На красной дорожке артистка предстала в обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло ее формы.

Публикация от ЖАРА музыкальный телеканал (@zharatv) Мар 10, 2018 в 6:30 PST

Напомним, что после 11 лет на сцене Потап и Настя решили поставить дуэт "на паузу".

Источник: Hochu.ua