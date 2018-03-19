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фото: instagram.com/kimkardashian

Младшей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста Чикаго на днях исполнилось два месяца. Многодетная мама не стала скрывать малышку от публики, но показывала фото наследницы с фильтрами и ретушью, благодаря чему девочку можно было с трудом разглядеть.

Теперь же Ким решила перестать интриговать поклонников и опубликовала в Instagram фото, на котором Чикаго запечатлена без ретуши! Малышка смотрит прямо в кадр. Блогеры засыпали пост комплиментами и заметили, что девочка очень похожа на своего отца Канье Уэста.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Мар 2018 в 7:15 PDT

Напомним, третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста родила суррогатная мать. По состоянию здоровья Ким не сможет больше самостоятельно выносить и родить ребенка.

Источник: cosmopolitan