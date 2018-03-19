Ким Кардашьян показала снимок дочери Чикаго без ретуши (1)
Woman | 19 марта 2018 года, 09:58
фото: instagram.com/kimkardashian
Младшей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста Чикаго на днях исполнилось два месяца. Многодетная мама не стала скрывать малышку от публики, но показывала фото наследницы с фильтрами и ретушью, благодаря чему девочку можно было с трудом разглядеть.
Теперь же Ким решила перестать интриговать поклонников и опубликовала в Instagram фото, на котором Чикаго запечатлена без ретуши! Малышка смотрит прямо в кадр. Блогеры засыпали пост комплиментами и заметили, что девочка очень похожа на своего отца Канье Уэста.
Напомним, третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста родила суррогатная мать. По состоянию здоровья Ким не сможет больше самостоятельно выносить и родить ребенка.
Источник: cosmopolitan
Помните анекдот про "а у моей жены голубые глаза"?
В общем, до сих пор кошмары снятся.