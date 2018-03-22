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фото: Triumph

40-летняя голливудская звезда Лив Тайлер стала дизайнером весенне-летней линейки Essence от Triumph. В премиальную коллекцию входит нижнее белье и будуарная юбка миди.

Коллекция вдохновлена 1960-1970-ми годами, в ней объединены женственность, лаконичность и фактурность. Абсолютный must-have коллекции — вечерний комплект из бюстгальтера и высоких моделирующих трусиков или — в качестве альтернативы для особых случаев — будуарная юбка-карандаш с высокой талией, выполненная из тонкого кружева, сатина и макраме ручной работы, а также гладкий бюстгальтер и трусики с многоуровневыми слоями из полупрозрачного тюля контрастных неоновых оттенков.

фото: Triumph

фото: Triumph

фото: Triumph

Автором снимков, как и в прошлый раз, стал известный британский фэшн-фотограф Ранкин.

Источник: wmj.ru