Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе (5)

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Woman | 11 мая 2018 года, 09:18

фото: @theshaderoom

На афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который семь лет назад уже надевала певица Бейонсе. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке.

Коллаж из фотографий двух знаменитостей в одинаковой одежде был опубликован в Instagram-аккаунте @theshaderoom. Подписчики страницы начали спорить, кому больше идет наряд.

«На Бейонсе оно смотрелось лучше, потому что Ким укоротила юбку, и мне это совсем не нравится… Более длинная версия на Бейонсе намного элегантнее», — писали в комментариях к публикации поклонники певицы.

«Вы все выбираете ту, чьи человеческие качества вам импонируют больше. Давайте будем честными, на Ким оно сидит лучше», — встали на защиту Кардашьян другие пользователи соцсети.

Кроме того, выяснилось, что в таком же наряде приходила на британское телешоу The Face супермодель Наоми Кэмпбел в 2014 году.

В апреле Ким Кардашьян обвинили в копировании дизайна флакона ее нового аромата у французского модельера Жан-Поля Готье. В 1993 году Готье выпустил аромат Classique. Флакон выполнен в форме женского тела, и поклонники сопоставили его с упаковкой парфюма Кардашьян.

Источник: Lenta.ru

Комментарии 5
Коля1 день назад
Mixnews, а если кто то оденет чьи-то трусы, вы тоже напишите?
1
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Олеко1 день назад
Э.. уважаемая редакция, а можно всякую байду в раздел новостей не совать? Вы ж все-таки не Делфи.лв
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Коля 2 (второй)1 день назад
Мало новостей в последнее время про трусы ( а главное что под ними ) Бузовой! ГДЕ ОНИ??? ХОЧУПРОБУЗОВУХОЧУПРОБУЗОВУ
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