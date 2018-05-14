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фото: Instagram/khloekardashian

33-летняя Хлое Кардашьян, которая впервые стала мамой 12 апреля, показывать свою дочь Тру общественности не спешила, хотя поклонникам очень не терпелось скорее ее увидеть. Но вчера в честь месяца со дня рождения дочери Хлое наконец-то познакомила ее со своими подписчиками и опубликовала в Instagram трогательное видео.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) 12 Май 2018 в 5:37 PDT

С первым счастливым месяцем меня! Я люблю тебя, моя маленькая красавица, — говорит за кадром Хлое.

Поклонников Хлое видео маленькой Тру привело в настоящий восторг. Всего за сутки оно набрало уже почти 20 миллионов просмотров и пять с половиной миллионов лайков. Очевидно, что появление девочки в Instagram ее матери произвело настоящий фурор.

К слову, в блоге отца Тру 27-летнего Тристана Томпсона до сих пор нет ни одного кадра со своей дочерью. Возможно, сейчас после того, как он и Хлое, кажется, помирились после скандальной истории с его изменами, баскетболист тоже непременно порадует своих поклонников новыми снимками.

Источник: spletnik