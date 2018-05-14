Woman |

Вероятно, кому-то нравится такая жизненная позиция, другие же критикуют их и достают извечным вопросом "когда родишь?". Об этом сообщает Рамблер.

Лена Летучая

Лена уже 2 года как замужем, и с того самого дня ее поклонники внимательно наблюдают за ее фигурой, чтобы первыми узнать, не ждет ли ведущая пополнения в семье. Однако по словам самой Летучей, она еще не дозрела до того возраста, чтобы стать матерью.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 10 Май 2018 в 7:09 PDT

Ёлка

Певица говорит, что у нее есть несколько ответов на вопрос о детях. Во-первых, по словам Ёлки, она не испытывает особых эмоций, когда общается с детьми. А во-вторых, в ее жизни еще не появился тот человек, от которого хотелось бы родить малыша. Кроме того, певица все свое время посвящает творчеству и карьере и времени на раздумья о потомстве нет.

Земфира

Земфира предпочитает всю жизнь посвятить музыке и дети — совсем не то, о чем мечтает знаменитая певица. Также она полагает, что ее привычки и характер будут помехой для воспитания ребенка.

Равшана Куркова

Актриса неоднократно говорила о том, что спрашивать женщину о детях — как минимум не тактично. А упреки в сторону женщины о том, что она не имеет детей — глупые и гадкие. Сама же девушка детей любит, но пока у нее их нет.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) 16 Фев 2018 в 3:32 PST

Светлана Ходченкова

Светлана не имеет детей по той же причине, что и многие актрисы — она пока не собирается менять сцену на подгузники. Тем не менее, когда она выходила замуж второй раз, то сообщила о своей готовности стать матерью, но спешить с этим вопросом она не собирается.

Рене Зеллвегер

Однажды Рене призналась журналистам, что ей ненавистно давление со стороны общественности, которое ощущают женщины без детей.

Ким Кэтролл

Хотя Ким трижды была замужем, девушка уверена: если взрослые мужчины не могут смириться с ее графиком и ритмом жизни, то что уже говорить о детях? Актриса счастлива, что ее жизнь принадлежит ей и она сама распоряжается своим временем.

Хелен Миррен

Актриса никогда не задумывалась о том, чтобы завести детей, и никогда не скрывала свою точку зрения на этот счет. По ее словам, в мире множество женщин, которым приходится рожать детей из-за давления общественности.

Кондолиза Райс

Государственному секретарю никогда не хватало времени на то, чтобы обзавестись ребенком. По ее словам, у нее даже не было особого желания. Но Райс призналась, что она вышла бы замуж, ведь под венец ее никто не повел. Но женщина верит, что все в руках Божьих и если так случилось, значит это нужно.

Публикация от Condoleezza Rice (@condoleezzarice) 2 Май 2013 в 1:58 PDT

Источник: Рамблер/женский