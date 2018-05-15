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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич (53) неожиданно женился на своей подруге - дирижере Агите Икауниеце (46), пишет Tvnet.lv со ссылкой на журнал Privāta dzīve.

По данным издания, Илмар Римшевич и дирижер Агита Икауниеце обменялись кольцами в конце апреля. Свадебное торжество прошло в секретности, о нем знали только самые близкие друзья и родственники.

Журналисты Privāta dzīve связались с молодой женой, но услышав вопрос про свадьбу, она положила трубку.

"Я знаю Агиту и считаю, что она большая удача на старости лет для Илмара. Она та, кто сейчас поддерживает Илмара больше всего", - о подруге банкира в интервью журналу два месяца назад сказала бывшая жена Римшевича, руководитель общественных отношений Латвийского национального театра Лига Римшевича.