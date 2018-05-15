Тайная свадьба Римшевича: главный банкир Латвии женился на дирижере (9)

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Woman | 15 мая 2018 года, 12:35

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич (53) неожиданно женился на своей подруге - дирижере Агите Икауниеце (46), пишет Tvnet.lv со ссылкой на журнал Privāta dzīve.

По данным издания, Илмар Римшевич и дирижер Агита Икауниеце обменялись кольцами в конце апреля. Свадебное торжество прошло в секретности, о нем знали только самые близкие друзья и родственники.

Журналисты Privāta dzīve связались с молодой женой, но услышав вопрос про свадьбу, она положила трубку.

"Я знаю Агиту и считаю, что она большая удача на старости лет для Илмара. Она та, кто сейчас поддерживает Илмара больше всего", - о подруге банкира в интервью журналу два месяца назад сказала бывшая жена Римшевича, руководитель общественных отношений Латвийского национального театра Лига Римшевича.

Комментарии 9
Официальной жене2 часа назад
Посещать Римшевича в тюрьме будет сподручнее. Да и брачный договор поможет избежать материальных потерь.
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Светлана1 час назад
46 лет - молодая жена? )))
А вообще странно, что он был столько лет неженат, и его разодрало жениться сейчас, - что-то, наверное, связанное с перепиской имущества. Не верю во внезапные любовные порывы пожилых банкиров.
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Карина1 час назад
Большая удача на старости лет для Илмарса это не проводить время на неудобной кровати и в плохо проветриваемом помещении.

Да и так тонко "на старости лет" под&&ула Короля его бывшая. Наверное ещё добавила, что часы его тикают на полшестого. :))))
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