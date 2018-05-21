Woman |

Американская певица Бейонсе купила церковь в Новом Орлеане за 850 тысяч долларов. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.

По информации портала, недалеко от церкви живет сестра певицы Соланж. Несколько недель назад в церкви Бейонсе прошла первая служба, на которую пришли больше 900 человек.

По мнению пользователей соцсетей, певица будет сама петь литургии, однако поп-дива не стала комментировать свою покупку.

Источник: Lenta.ru