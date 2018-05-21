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Актер и известный ловелас, который прославился многочисленными романами и нежеланием связывать себя брачными узами, решил жениться. Хью Грант сделал предложение 39-летней Анне Эберштейн, с которой сожительствует шесть лет. Пара воспитывает троих детей. После того, как Эберштейн родила актеру первенца, он ушел от нее и возвратился на время к бывшей девушке: Тингланг Хонг, работающей администратором в китайском ресторане. От союза с ней у Гранта есть двое детей.

Многие удивляются решению актера. До этого он был известен как вечный холостяк, ни одна из его подруг так и не дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца. Его свадьба с Анной Эберштейн состоится в ближайшее время.

Источник: Новости Ю info