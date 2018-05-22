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Хотя, кажется, уже никто давно не сомневается в том, что 41-летнего Орландо Блума и 33-летнюю Кэти Перри связывают романтические отношения, сама певица только вчера подтвердила, что ее сердце несвободно. Во время шоу American Idol певица в шутку встала на колени и поцеловала руку актрисы Ребекки Кафрин, выразив ей свои любовь и признательность.

Я готова отдать тебе все мои цветы, — подыграла ей та.

Тут-то Перри и расставила все точки над i, дав понять, что она больше не одинока.

Я несвободна, хотя ты мне все еще нравишься, — ответила она.

фото: Gettyimages.ru/MEGA/EAST NEWS

Несмотря на то что имя возлюбленного Перри не назвала, сомнений в том, что она имела в виду Блума, нет. В марте певица и актер вместе отдыхали в Японии, а в прошлом месяце они ездили в Италию, где встретились с Папой Римским Франциском.

Она прекрасный человек. Я не мог представить, что между нами что-то будет. Но ты не можешь предугадать, в кого влюбишься, — признался в недавнем интервью газете The Times Блум.

фото: Gettyimages.ru/MEGA/EAST NEWS

Как говорят близкие к паре источники, сейчас в отношениях Перри и Блума все более чем серьезно. И хотя они и не скрывают свои отношения, сильно афишировать они их тоже не хотят.

Они очень рады и взволнованы. Они не хотят прятаться от общественности, но в то же время пытаются сохранить конфиденциальность, — рассказал инсайдер.

Источник: Spletnik