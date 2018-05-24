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фото: instagram.com/lobodaofficial/

Утром 24 мая журналисты выяснили, что 35-летняя Светлана Лобода родила ребенка в Лос-Анджелесе. Молодая мама и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо.

В марте этого года стало известно, что Светлана Лобода ждет второго ребенка. Слухи об этом в прессе ходили довольно давно, но певица подтвердила радостную новость во время вручения музыкальной премии BraVo. Тогда скрывать свое интересное положение артистка уже не могла. Своим поклонникам Светлана рассказала, что рожать ребенка будет уже в мае, а в июне планировала вернуться на сцену.

Фанаты Лободы с нетерпением ждали, когда же она станет матерью во второй раз, и пристально следили за обновлениями в ее микроблоге. 24 мая журналисты портала Super.ru выяснили, что певица родила в одной из клиник Лос-Анджелеса. Ходят слухи, что артистка была намерена воспользоваться услугами престижного перинатального центра Cedars-Sinai, чьими клиентами были Ким Кардашьян и многие другие зарубежные звезды.

Публикация от LOBODA️ (@lobodaofficial) 21 Май 2018 в 8:43 PDT

Источники из окружения артистки рассказали журналистам, что у Лободы появилась дочка. Роды прошли успешно и без осложнений. Вес новорожденной малышки составил 3 килограмма, а рост — 48 сантиметров. И Светлана, и ее кроха чувствуют себя прекрасно.

Источник: Woman.ru