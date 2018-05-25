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Радостными известиями поделился со своими подписчиками в Instagram Сергей Безруков — он и его супруга Анна Матисон готовятся к рождению второго общего ребенка.

Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнения в семье! У нас уже складывается традиция =) Как на "Кинотавр" ехахать... Так снова пополнение =) — написал Безруков.

Роман между актером и режиссером, напомним, завязался во время их совместной работы над фильмом "Млечный путь". Однако официально Безруков и Матисон подтвердили слухи о своих отношениях лишь после появления в СМИ информации о расставании Сергея и Ирины Безруковых после 15 лет брака.

Летом 2016-го у Сергея и Анны родился первый общий ребенок — дочь Маша. Кроме того, Безруков воспитывает еще двоих детей — Ивана и Александру, родившихся вне брака.

Анна Матисон с дочерью Марией

О существовании внебрачных детей артиста СМИ, кстати говоря, узнали не так давно — в 2013 году, когда тот еще был женат на актрисе Ирине Безруковой. По данным некоторых изданий, мать детей — петербургская актриса Кристина Смирнова.

Источник: spletnik