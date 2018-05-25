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фото: instagram.com/kimkardashian

В Instagram-аккаунте Кардашьян в разделе сторис модель опубликовала видеозапись, на которой Ким показала, как она ради мужа кардинально изменила свой облик. В опубликованном видео Ким говорит о том, что любимым цветом волос её 40-летнего супруга является блонд, поэтому она решила перекраситься, чтобы отпраздновать четвёртую годовщину их свадьбы. Напомним, натуральный цвет волос Ким Кардашьян удалось вернуть лишь в марте нынешнего года, так как в сентябре прошлого года она полностью перекрасилась в блондинку, а пятью месяцами позже теледива добавила к своему основному цвету ещё и розовый оттенок.

Свадьба всемирно известного рэпера Канье Уэста и модели Ким Кардашьян состоялась в мае 2014 года, а до свадебной церемонии влюблённые встречались в течение двух лет. Многие поклонники американской красавицы заметили, что красота Кардашьян будет сочетаться с любым цветом волос.

Источник: Vlad Time