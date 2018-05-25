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Матильда и Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров разводится со своей супругой Матильдой. Артист заявил об этом в Instagram в пятницу, 25 мая.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал музыкант. Он также попросил журналистов "не нарушать их личное пространство".

Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. Общих детей у них нет.

Новость вызвала у подписчиков музыканта эмоции, близкие к шоку: в интервью Сергей не раз признавался в любви к жене, Матильда исправно посещала его концерты, а на светские мероприятия они не раз выходили вместе. Но теперь 8-летнему браку - третьему по счету у музыканта - пришел конец.

Буквально три дня назад на YouTube опубликовали документальный фильм "Сергей Шнуров. Экспонат", посвященный известному музыканту. Премьера ленты состоялась 11 мая в эфире Первого канала. В картине снялись родные, коллеги и друзья музыканта, в том числе его жена Матильда. Сергей называл избранницу музой и говорил, что именно благодаря ей удалось возродить "Ленинград".

"Моя жена для меня самый близкий человек. Мне нужна была такая сильная женщина, которая может сказать мне "нет", которая не поддается на мои уловки. Матильда быстро со мной разобралась, от чего я очень счастлив", – рассказывал Сергей.

В свою очередь, Матильда признавалась, что знает мужа "как облупленного". "В наших отношениях я для него как берега, говорю ему: "Ты только не сходи с ума". Не всегда доходит с первых слов, – делилась ресторатор. – А вообще у нас нет никаких запретов, но иногда я даю понять, что я против, он это понимает".

Фото: @shnurovs