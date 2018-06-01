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54-летняя актриса Бриджит Нильсен объявила на своей странице в Instagram, что готовится стать мамой в пятый раз. Бывшая жена Сильвестра Сталлоне и звезда фильма "Рыжая Соня" (Red Sonja) опубликовала в соцсети две фотографии, на которых виден ее большой живот (по предположению журналистов, Бриджит находится на восьмом месяце).

Семья расширяется,— прокомментировала она один из снимков.

A post shared by Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) on May 30, 2018 at 10:07am PDT

A post shared by Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) on May 27, 2018 at 1:03pm PDT

С 2006 года Нильсен замужем за итальянским телепродюсером Маттиа Десси, который младше ее на 15 лет. Маттиа стал пятым мужем Бриджит, а от предыдущих браков у нее есть четверо взрослых сыновей.

Маттиа Десси и Бриджит Нильсен

Актриса и ее муж нередко появляются на публике вместе, но последние месяцы их выходы были очень осторожными. В итоге им удалось сохранить в тайне беременность Бриджит и удивить ее фолловеров в соцсети, которые не скрывали эмоций при виде свежих снимков Нильсен.

Бриджит Нильсен в фильме "Рыжая Соня"

Источник: Spletnik