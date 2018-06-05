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Денис Шевелёв - персонаж в светской тусовке известный. Завсегдатай самых громких и ярких мероприятий и человек, который сам может организовать самое громкое и яркое мероприятие. Так что, если говорить о нестандартном мышлении - это к Денису. Если говорить о необычном подходе ко всему = тоже к нему. А значит, блиц-опрос так и просится!

"Мода — это настоящее. И стильных людей в Латвии больше, чем кажется, но надо знать где искать.

Быть фриком — это призвание и талант. Хорошему фильму легко предпочту прогулку по вечернему центру. Быть в светской тусовке научило меня уходить с мероприятия до полуночи. В Латвии о пиаре знают. Знают, практикуют и рекоммендуют. День прожит зря, если проспал его. Но когда чувствую упадок сил - ложусь спать. С детства сохранил в себе любовь и страсть к публичным выступлениям. Мне повезло с семьёй и друзьями. Мои самые близкие люди — это те, кто стоит в топе моего фейсбук-мессенджера. Любое путешествие начинается с упаковки чемодана. Всегда хотел научиться играть на фортепиано. Выбирая между Новым годом и днем рождения выберу день рождения друга. А настоящий праздник, когда пришли все-все-все!

Окружая себя людьми, стараюсь, чтобы никому не было скучно. Но в компании люблю больше слушать... Видимо, мой недостаток - отсутствие усидчивости. Когда меня пытаются унизить, вспоминаю все аналогичные случаи, когда на агрессию получалось вести себя достойно. И веду себя вежливо.

Встречая человека первый раз, всегда смотрю на руки.

Дорогая обувь всегда хуже, когда жмёт. Первое впечатление можно изменить, если составить и выполнить определенный PR-план. Вообще в любой непонятной ситуации - выполняй PR-план!

Как видите, моя профессия не дает мне возможности скучать. Если меня разозлить, то могу топать ногами.

Маленький Денис был маленьким солнышком.

Я верю в Бога

Чтобы я влюбился, достаточно некоторого набора внешних и внутренних черт.

