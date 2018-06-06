Woman |

фото: instagram.com/lobodaofficial

24 мая Светлана Лобода сообщила, что родила девочку. Появление на свет второго ребенка певицы было одним из самых ожидаемых событий этого года. 35-летняя артистка заранее сообщила, что не собирается надолго уходить в декретный отпуск и обещает поклонникам сюрпризы.

Недавно Светлана анонсировала выход нового клипа на свою композицию «Суперзвезда». Артистка опубликовала в Instagram фрагмент ролика, в котором она с огромным животом танцует зажигательный тверк.

«Во время съёмок данного видео ни одна актриса не пострадала», - иронично прокомментировала запись Светлана. Примечание оказалось вполне уместным – сложные кульбиты, которые выполняет певица в клипе, не под силу выполнить многим женщинам. Светлана пояснила хэштегом, что танцевала на девятом месяце беременности.

A post shared by LOBODA️ (@lobodaofficial) on Jun 4, 2018 at 9:20am PDT

Неожиданный анонс нового клипа вызвал ажиотаж в Сети. За первые сутки видео просмотрело более 2,5 миллионов человек. Пользователи Сети оставили свыше 5,5 тысяч комментариев, в которых разгорелась жаркая дискуссия о том, допустимо ли записывать и снимать подобные ролики.

Скептики упрекали Светлану в пренебрежении к будущему ребенку и бесстыдстве: «Надеюсь это дублёр», «Бедный ребёнок», «Какой ужас», «Несуразно смотрится», «Смотреть как-то не очень, режет глаз живот».

Тем не менее, большинство подписчиков восхитилось певицей: «Я не могу насмотреться и наслушаться, мне сильно нравится», «Как всегда на высоте», «Очень круто», «Так держать! И не слушать никого», «Именно так себя чувствует каждая беременная женщина - крутой супер звездой», «Остаётся только завидовать пластике на таком большом сроке», «Заявляю, как дваждымать: это супер».

Многие пользователи Сети заподозрили, что Светлана танцует уже после родов, а ее живот на видео – накладной. Их сомнения разрешила продюсер певицы Нателла Крапивина:

«Все у кого там вопросики насчет живота, он -настоящий. мы не клоуны, и ни носы ни животы не крепим. А тем, кто так сказать, «возмущен» танцами на 9м месяце, хочу пожелать только одно: «чтобы вы все так жили и с танцами в родильный зал». Короче, все люди как люди... Она – СУПЕРЗВЕЗДА» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

A post shared by LOBODA️ (@lobodaofficial) on May 29, 2018 at 1:45am PDT

Источник: Домашний Очаг