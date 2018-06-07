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В эту среду, 6 июня, актер и режиссер Сергей Безруков представил свой первый музыкальный клип.

«А вот и долгожданный клип, Дорогие мои, Хоррошие!!!! #НЕПРОНАС. Смотрите! Оценивайте! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в его создании! Режиссеру! Композитору! И конечно же артистам нашего Московского Губернского театра! Первый сингл моей рок-группы «КРЕСТНЫЙ ПАПА»... Первый наш клип!!!! Ура!!!! Продолжение следует, а пока приятного просмотра», — написал новоиспеченный музыкант в своем блоге.

«Некоторым покажется мой образ в клипе очень знакомый и долгожданный) Но это только внешнее сходство.....)))», — добавил он.

«Саша Белый», «Знакомый образ. С премьерой вас», «Саша, белый, братишка!!!», «Сашка Белый вернуулся», «Сергей!!! Это здорово!!!))) И Муха тут))) Все ждали возвращения роли, которая Вам очень идет!!! Спасибо», «Очень круто!!!! Вы молодец!!! И песня замечательная!!!», «Классно) Приятная песня и отличный клип. Хочу снова пересмотреть Бригаду», «Классно поете», «Очень атмосферный клип и песня. Прямо за душу берет. В клипе Вы снова Саша Белый, но это очень круто, такая обстановка и атмосфера...Вы молодец, будем ждать новых синглов», «Ждем новую рок-группу на Нашествии», «Неожиданно! Круто! Как Вы красиво поете», «Какой у Вас приятный бархатистый голос», — восхищены поклонники творчества артиста: им показалось, что эта песня про любовь.

«Смотрите клип) Конечно же про любовь!!!!», — прокомментировал Сергей. — «Ждите скоро следующий сингл) к Чемпионату!)»

Источник: passion.ru