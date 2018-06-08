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фото: instagram.com/hailiescott1

22-летняя Хэйли Скотт — единственная биологическая дочь 45-летнего рэпера Эминема от его бывшей супруги Кимберли Энн Скотт.

Семейная жизнь Эминема и Кимберли была очень сложной. Эминем встретил будущую жену еще в школе — тогда начинающему рэперу было 15 лет, а девушке — 13. Ким сбежала из дома и поселилась у бойфренда, а в 1995 году у пары родилась дочь Хэйли. Только спустя 4 года молодые родители поженились. Один раз они разводились из-за пристрастия Ким к наркотикам, но потом поженились снова. В декабре 2006 года Эминем развелся с Ким окончательно и дал зарок никогда больше не жениться. Эминем добился опеки не только над своей дочерью Хэйли, но и над дочерью Кимберли от другого мужчины — Уитни. Спустя несколько лет артист также удочерил свою племянницу — дочку сестры Ким.

фото: instagram.com/hailiescott1

Обо всех подробностях этих тяжелых отношений Эминем неоднократно упоминал в своих песнях. Став знаменитой в раннем возрасте, теперь Хэйди старается скрывать свою личную жизнь. И, по всей видимости, у нее с отцом до сих пор есть разногласия по поводу использования видео с ней в клипах. В треке Castle из последнего альбома Revival Эминем признался, что жалеет о содеянном.

фото: instagram.com/hailiescott1

Хэйли никогда не дает интервью, но она согласилась ответить на несколько вопросов Daily Mail. Девушка сказала, что не собирается становиться певицей и вообще сомневается, что хотела бы большой популярности и всеобщего внимания.

фото: instagram.com/hailiescott1

Хейли призналась, что у нее с отцом хорошие отношения и они очень близки. Сейчас девушка живет отдельно от семьи. Она два года встречается с Эваном МакКлинтоком, с которым познакомилась во время учебы в Мичиганском университете. Родители одобряют ее выбор.

Источник: COSMOPOLITAN