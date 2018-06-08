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Знаменитая певица Мадонна шокировала подписчиков новостью о предстоящей свадьбе. О том, что она станет замужней дамой, артистка написала в своем Instagram-аккаунте. Мадонна опубликовала снимок, где она позирует в свадебном наряде. Под фотографией певица написала: «Я буду невестой. Вступаю в брак, к удивлению». Звезда предстала в воздушном белом платье и тиарой на голове.

Публикация от Madonna (@madonna) 7 Июн 2018 в 9:12 PDT

Фанаты отреагировали на новость по-разному. Одни начали поздравлять 59-летнюю артистку с новой жизнью. Другие решили, что образ певицы подобран специально для нового клипа. Некоторые фолловеры раскритиковали наряд звезды, отметив, что она выглядит пугающе.

Известно, что певица крутит роман с молодым португальским манекенщиком. Мадонна даже перебралась в Лиссабон, чтобы быть поближе к юному бойфренду.

Источник: Vlad Time