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Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые не могут развестись уже почти два года (в основном из-за разногласий в вопросе об опеке над детьми), на мировую идти не хотят и продолжают выяснять отношения через суд. И, как пишут западные СМИ, суд встал на сторону 54-летнего актера, позволив ему без ограничения общаться со своими детьми по мобильному телефону.

Очень важно то, что Брэд может звонить им в любое время, причем на их собственные номера телефонов. Могу предположить, что раньше он пытался им позвонить, но через Анджелину. А она же либо просто не подходила к телефону, либо отвечала, что они не на месте, поэтому суд разрешил ему созваниваться с ними без вовлечения в это Джоли, — рассказал адвокат по семейному праву Дэвид Гласс.

Более того, ограничивая общение Брэда Питта с детьми, 43-летняя Анджелина Джоли рискует лишиться первичной опеки над ними, если она не будет способствовать улучшению их отношений с отцом.

Очень важно, чтобы каждый из шести детей имел прочные и здоровые отношения не только с матерью, но и со своим отцом, — заявил судья.

Суд также постановил, что в течение десяти дней, пока Джоли снимается в фильме "Малефисента 2" (Maleficent 2) в Лондоне, Питт будет проводить со своими детьми по четыре часа в день, а также вместе с ними посещать семейного психолога. Джоли же присутсвовать при встречах Питта с детьми не разрешается.

Напомним, что еще недавно инсайдеры говорили, что Джоли планировала уехать на несколько месяцев в Европу на съемки новой картины. При этом детей она собиралась взять с собой, тем самым лишив возможности Питта видеться с ними на регулярной основе.

Источник: Spletnik