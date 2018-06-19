Woman |

62-летний актер Билли Боб Торнтон в недавнем интервью затронул тему своего брака с Анджелиной Джоли. Несмотря на то что они развелись еще в 2003 году, актеры поддерживают общение до сих пор.

"Я вспоминаю об этом периоде, как о прекрасном времени. Энджи и сейчас является моим другом", — говорит Торнтон.

"Если это было прекрасное время, тогда почему ваш брак распался?" — задал вопрос журналист.

"У нас был очень разный стиль жизни. Она всегда была открыта миру, а я, наоборот, страдал агорафобией", — ответил актер, засмеявшись.

Также актер подверг сомнению многие вещи, которые писали об их отношениях в прессе. Например, ожерелья с пузырьками крови друг друга, сделанные парой в качестве подарка. Для супругов это был скорее милый жест, но СМИ извратили этот факт и представили так, будто вместо капли крови там было целое ведро.

Напомним, Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли познакомились на съемочной площадке фильма "Управляя полетом" в 2000 году. В мае того же года они заключили брак. Актриса стала четвертой по счету женой Торнтона и была на 20 лет младше своего мужа. После развода экс-супругам пришлось удалять татуировки с именами друг друга, которые они сделали за время своих отношений.

В настоящий момент Анджелина Джоли переживает тяжелый развод с Брэдом Питтом. Основная проблема заключается в опеке над шестью детьми, о деталях которой звезды никак не могут договориться. Именно поэтому добрые слова из уст бывшего мужа могут стать хорошей поддержкой для актрисы.

Источник: spletnik