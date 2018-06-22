Woman |

Джанет Джексон впервые стала мамой в январе 2017 года: у нее родился сын Исса от миллиардера Виссама Аль-Мана. Джанет ушла от мужа через несколько месяцев после родов, обвинив его в тирании и насилии.

После развода 52-летняя артистка стала более открытой и социально активной. Джексон сбросила вес, возобновила выступления и стала давать интервью.

фото: Rexfeatures, Legion-Media

Недавно звезда рассказала Essence Мagazine, что ей пришлось столкнуться с тяжелой депрессией: «Это была напряженная борьба. Низкая самооценка может возникнуть из-за чувства неполноценности, которое испытываешь в детстве».

Джексон призналась, что старалась соблюдать высокие стандарты, но у нее не всегда получалось. Среди причин стресса певица также выделила социальные проблемы: «Расизм, сексизм… Все вместе это выливается в депрессию — очень страшное состояние. К счастью, я нашла из нее выход. Сегодня женщины не хотят, чтобы их контролировали, эксплуатировали, насиловали».

A post shared by Janet Jackson (@janetjackson) on Apr 14, 2017 at 6:17pm PDT

Джанет отметила, что воспитание годовалого сына положительно на нее влияет: «Счастье для меня — это держать на руках моего ребенка, слушать его, целовать, смотреть в его улыбающиеся глаза и видеть, как он отвечает на мою нежность».

Напомним, 20 мая Джанет Джексон вернулась на сцену. Она получила почетный титул «Икона Billboard» на церемонии Billboard Music Awards и выступила с роскошным шоу.

Источник: COSMOPOLITAN