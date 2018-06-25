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фото: instagram.com/annakournikova/

16 декабря у 37-летней Анны Курниковой и 43-летнего Энрике Иглесиаса родились двойняшки, которых назвали Люси и Николас. В интервью KTUphoria Иглесиас откровенно рассказал, как изменилась его жизнь с появлением детей.

«Это невероятно, — делится счастливый папа. — Многие спрашивают, как я справляюсь с двумя детьми, ведь и с одним ребенком приходится непросто. Я отвечаю, что все дело в Анне — она супермама, и она одна такая!»

Публикация от Anna Аня (@annakournikova) 23 Май 2018 в 2:49 PDT

Певец также рассказал, что для него самое важное в воспитании двойняшек.

«Прежде всего я хочу быть для них хорошим отцом, — говорит Иглесиас. — Я хочу, чтобы дети были здоровыми и наслаждались жизнью».

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 15 Июн 2018 в 12:50 PDT

Напомним, что Курникова и Иглесиас вместе более шестнадцати лет. Влюбленные познакомились на съемках клипа певца Escape в 2002 году и с тех пор неразлучны. Оформлять отношения пара не торопится, хотя уже несколько лет Анна носит на безымянном пальце золотое кольцо с крупным бриллиантом.

«Анна — самая лучшая. Она всегда поддерживает меня во всем, — признался Иглесиас. — Она любовь всей моей жизни, и этого мне вполне достаточно. Я не верю, что штамп в паспорте что-то изменит».

Источник: GLAMOUR