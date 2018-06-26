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Датская актриса Бриджит Нильсен родила пятого ребенка, после четырех мальчиков на свет появилась девочка, сообщает BBC.

Нильсен и ее 39-летний муж Маттиа Десси заявили, что пребывают в полном восторге от рождения девочки. Роды прошли в Лос-Анджелесе, ребенка назвали Фридой. Пара состоит в браке с 2006 года. Это пятый ребенок Нильсен и первенец Десси.

Нильсен известна в качестве исполнительницы главной женской роли в фильме "Рокки IV" и "Кобра", где она снималась вместе со своим вторым мужем Сильвестром Сталлоне. Также в биографии Нильсен успешная карьера модели и участие в реалити-шоу.

Brigitte Nielsen gave birth the age of 54; here are 10 other celebrities that had kids at a later stage in lifehttps://t.co/rwh6Jsmsmn — Journal Post (@TheJournalPost) 25 июня 2018 г.

"Это был долгий путь, и это того стоило. Мы никогда не были так влюблены," — признается пара.

Актриса, у которой есть четыре взрослых сына 23-34 лет, выкладывала фотографии своей беременности в Iinstagram.

Former Stallone wife and model actress "Bridget Nielsen" gives birth to a fifth child at age 54 https://t.co/JpvdCWdIuP pic.twitter.com/DxOEIxV563 — FastNews00 (@fastnews00) 24 июня 2018 г.

Фото: instagram.com/realbrigittenielsen