Woman |

Датская актриса Бриджит Нильсен родила пятого ребенка, после четырех мальчиков на свет появилась девочка, сообщает BBC.

Нильсен и ее 39-летний муж Маттиа Десси заявили, что пребывают в полном восторге от рождения девочки. Роды прошли в Лос-Анджелесе, ребенка назвали Фридой. Пара состоит в браке с 2006 года. Это пятый ребенок Нильсен и первенец Десси.

Нильсен известна в качестве исполнительницы главной женской роли в фильме "Рокки IV" и "Кобра", где она снималась вместе со своим вторым мужем Сильвестром Сталлоне. Также в биографии Нильсен успешная карьера модели и участие в реалити-шоу.

Brigitte Nielsen gave birth the age of 54; here are 10 other celebrities that had kids at a later stage in lifehttps://t.co/rwh6Jsmsmn