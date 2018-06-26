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Оскорбительные нападки Стефано Габбаны на Селену Гомес в соцсети обернулись проблемой для бренда Dolce & Gabbana. Стилисты, одевающие звезд шоу-бизнеса, один за другим заявляют, что прекращают сотрудничество с итальянским модным домом. Так мир моды отреагировал на комментарии Габбаны в Instagram.

Напомним, дизайнер назвал певицу "уродливой", когда интернет-пользователи оценивали ее образы на фотографиях в социальной сети. Одной резкой репликой дело не закончилось, и Стефано продолжил троллить Селену на других страницах в Instagram.

Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 11 Июн 2018 в 3:22 PDT

Стилист Карла Уэлч, одевающая Пинк, Джастина Бибера, Лорд и других звезд сцены, заявила, что расхотела предлагать своим клиентам образы от итальянского бренда.

У меня было несколько вещей Dolce & Gabbana под рукой, и я решила, что не стоит брать их, — сказала Карла.

А стилист Джейсон Болден, сотрудничающий с актрисами Тараджи П. Хенсон, Габриэль Юнион и другими, подтвердил, что высказывания Стефано Габбаны о Селене Гомес и не только делают дизайнера персоной нон грата среди звездных клиентов.

С некоторых пор я не выбираю одежду от Dolce & Gabbana. Конечно, созданные дизайнерским дуэтом силуэты бесподобны, но мои девочки против, — признался стилист.

Источник: Spletnik