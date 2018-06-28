Woman |

фото: PopCorn/Попкорн

Седина в бороду, бес в ребро - это точно про американского актера Дэвида Духовны. Голливудская звезда встречается с девушкой, которая годится ему в дочери.

57-летнего артиста постоянно видят вместе с 25-летней Моник Пенделберри, а об их романе говорят еще с осени.

Звезда "Секретных материалов" и "Блудливой Калифорнии" познакомился с возлюбленной в ресторанчике органической еды, где она работала официанткой.

После начала отношений с Дэвидом Моник ушла с работы, чтобы сопровождать его во всех поездках. Духовны и Пенделберри не скрывают свой роман от публики и часто появляются вместе.

Источник: WomanEl