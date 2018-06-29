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фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru

42-летний Максим Галкин часто радует подписчиков своего Instagram фото и видео с детьми и женой. Артист успевает уделять время четырехлетним близнецам Гарри и Лизе и участвовать в нескольких телепроектах.

Сейчас Максим, 69-летняя Алла Пугачева и их дети, четырехлетние двойняшки Гарри и Лиза, отдыхают в Греции. С ними на отдых отправились и 47-летняя Кристина Орбакайте с шестилетней дочкой Клавдией.

Юморист поделился в Insragram видео, на котором семейство отправляется на день рождения к друзьям. Нарядно одетые дети рассказывают, в чем они собрались на праздник. Лиза объяснила, что сегодня она белоснежная и воздушная, а Клавдия — золотистая.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Июн 2018 в 2:10 PDT

Лучше всех описала свой наряд Алла Пугачева: «Что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Я, как моя дочурочка младшая, беленькая и воздушная».

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила супругам двойняшек Гарри и Лизу.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 10 Июн 2018 в 8:43 PDT

Источник: Cosmopolitan