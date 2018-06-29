Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте отдыхают с детьми в Греции (2)
фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru
42-летний Максим Галкин часто радует подписчиков своего Instagram фото и видео с детьми и женой. Артист успевает уделять время четырехлетним близнецам Гарри и Лизе и участвовать в нескольких телепроектах.
Сейчас Максим, 69-летняя Алла Пугачева и их дети, четырехлетние двойняшки Гарри и Лиза, отдыхают в Греции. С ними на отдых отправились и 47-летняя Кристина Орбакайте с шестилетней дочкой Клавдией.
Юморист поделился в Insragram видео, на котором семейство отправляется на день рождения к друзьям. Нарядно одетые дети рассказывают, в чем они собрались на праздник. Лиза объяснила, что сегодня она белоснежная и воздушная, а Клавдия — золотистая.
Лучше всех описала свой наряд Алла Пугачева: «Что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Я, как моя дочурочка младшая, беленькая и воздушная».
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила супругам двойняшек Гарри и Лизу.
Источник: Cosmopolitan