Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте отдыхают с детьми в Греции (2)

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Woman | 29 июня 2018 года, 11:00

фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru

42-летний Максим Галкин часто радует подписчиков своего Instagram фото и видео с детьми и женой. Артист успевает уделять время четырехлетним близнецам Гарри и Лизе и участвовать в нескольких телепроектах.

Сейчас Максим, 69-летняя Алла Пугачева и их дети, четырехлетние двойняшки Гарри и Лиза, отдыхают в Греции. С ними на отдых отправились и 47-летняя Кристина Орбакайте с шестилетней дочкой Клавдией.

Юморист поделился в Insragram видео, на котором семейство отправляется на день рождения к друзьям. Нарядно одетые дети рассказывают, в чем они собрались на праздник. Лиза объяснила, что сегодня она белоснежная и воздушная, а Клавдия — золотистая.

Лучше всех описала свой наряд Алла Пугачева: «Что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Я, как моя дочурочка младшая, беленькая и воздушная».

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила супругам двойняшек Гарри и Лизу.

Источник: Cosmopolitan

Комментарии 2
Ж56 минут назад
Ну?И?А я,отдыхаю,на балконе!И об этом,никаким СМИ,несообщаю!
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Рижанин17 минут назад
Из всего этого сообщения интрересно то, что ещё относительно недавно в это время года они наверняка приехали бы в Юрмалу, а вот сейчас уже нет...
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