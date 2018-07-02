Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились (1)
Woman | 2 июля 2018 года, 09:43
фото: instagram.com/xenia_sobchak/
Телеведущая Ксения Собчак беременна во второй раз. Об этом в своем Instagram написала жена рэпера Dino MC, дизайнер Мишаня Мишина.
Она опубликовала несколько фотографий с недавно прошедшей премии журнала FB, где Собчак была ведущей, а Мишина вручала приз в номинации «Самый стильный». На мероприятие телеведущая пришла в платье, подчеркивавшем ее живот. В комментариях к публикации один из подписчиков спросил, не беременна ли телеведущая, и дизайнер ответила «Да».
Слухи о возможной беременности Собчак ходили еще в мае, но подтверждения им до сих пор не было.
Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. Они воспитывают полуторагодовалого сына Платона.
Источник: Lenta.ru
Так всегда. Сначала пис..дят,что дети это запара,но как тока женятся-рожают без перерыва! С животными тоже самое-начинают заводить
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