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Два месяца назад 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл сыграли свадьбу. Самое время задуматься о наследнике — по крайней мере, так считает журналистка, которая спросила Гарри о планах завести детей.

«Мой муж тоже рыжий, и он подарил мне пятерых детей. А когда вы с Меган задумаетесь о ребенке?» — спросила журналистка во время визита пары в Ирландию. В ответ Гарри засмеялся и ответил, что пятеро детей — это слишком много.

Тем не менее, принц не скрывает, что мечтает о детях. «Конечно, я хотел бы стать папой, — рассказал Гарри в интервью ВВС. — Надеюсь, это случится в ближайшем будущем».

По словам источника из окружения королевской семьи, желание остепениться и создать семью появилось у Гарри, когда его старший брат Уильям женился на Кейт Миддлтон. У пары трое детей — четырехлетний Джордж, трехлетняя Шарлотта и двухмесячный Луи.

«Для друзей Гарри и Меган не секрет, что они хотят как можно скорее завести ребенка, — добавляет инсайдер. — По просьбе Меган Гарри бросил курить и стал больше заниматься спортом, чтобы увеличить шансы на зачатие».

Источник: Glamour