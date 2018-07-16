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46-летняя Дженнифер Гарнер не так уж часто говорит об отношениях с Беном Аффлеком после их развода, но недавно актриса разоткровенничалась в беседе с журналистом. Оказывается, она страдала от повышенного внимания со стороны прессы. В течение десяти лет ее семью преследовали репортеры, которые хотели получить сенсационную новость быстрее остальных.

Оглядываясь назад, я до сих пор переживаю стресс из-за этого. Даже сейчас, говоря об этом, я чувствую, что могу заплакать. Все говорили, что я просто должна пройти через это испытание и потом будет не так сложно. Но самое сложное для меня было как раз пройти через него, — прокомментировала актриса.

Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 13 Июл 2018 в 7:26 PDT

Я думаю, что эта ситуация научила меня тому, что пристальное внимание к личной жизни оказывает давление на важные решения. Вы торопитесь выйти замуж, потому что на вас давят постоянные догадки прессы "Они вместе или нет?". Этот принцип работает и в обратном направлении: даже если у вас нет проблем, пресса придумает их за вас, — рассказала Гарнер.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали документы на развод в 2016 году, но бывший муж актрисы продолжает принимать активное участие в воспитании троих их детей: 12-летней Вайолет, девятилетней Серафины и шестилетнего Сэмюэля. Причиной развода стала измена со стороны актера, супруга не смогла простить ему это и решилась на разрыв. Но это не помешало ей в конце прошлого года поддерживать Аффлека, когда он находился на лечении от алкогольной зависимости. Актриса говорит, что они остались друзьями. Тем не менее, Аффлек уже начал строить новые отношения, а вот Гарнер говорит, что решила на время отказаться от свиданий.

фото: insajderi.com

Источник: spletnik