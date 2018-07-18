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фото: instagram.com/sade

Стюарт Мэтьюмен, участник группы Sade, рассказал в недавнем интервью для ресурса Rated R&B, что они начали работу над новым альбомом. По его словам, Шаде Аду вместе с музыкантами уже записала несколько новых песен, которые станут продолжением пластинки Soldier of Love. Это последний альбом группы, который вышел в 2010 году.

Публикация от Sade (@sade) 17 Мар 2017 в 8:05 PDT

«Шаде не интересует слава и все такое, ей нравится сам процесс создания искусства, — говорит Мэтьюмен. — Поэтому, когда он будет готов, тогда и выйдет».

Стоит отметить, что в марте певица Шаде выпустила свою первую песню за 8 лет. Она называется Flower of the Universe. Композиция стала саундтреком к фильму «Складки времени» режиссера Авы Дюверней.

Источник: ГЛАВКОМ