Woman |

фото: instagram.com/cher/

В мюзикле Mamma Mia! 2 Шер сыграла второстепенную роль (роль бабушки героини Аманды Сейфрид), но на премьере фильма в Лондоне все внимание было приковано только к ней! Еще бы, ведь актриса находится в превосходной форме: в 72 года она выглядит лет на 30 моложе и до сих пор носит прозрачные топы! Как Шер удается выглядеть так хорошо? В эфире шоу Today актриса и певица постаралась раскрыть секрет своей вечной молодости.

Публикация от Eva (@queenmerylofhollywood) 17 Июл 2018 в 12:34 PDT

«Я не пью, не курю и не употребляю наркотики, – заверила она ведущую Кэти Ли Гиффорд. – И никогда ничего не делала из этого списка!» «Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь, если не считать шоколада, перед которым я не могу устоять. Вот и весь мой секрет!».

Несмотря на солидный возраст, Шер продолжает придерживаться здорового образа жизни и много работать. На красной дорожке церемонии Billboard Music Awards в 2017 году она признавалась, что стоит в планке по 5 минут в день! Кроме того, она занимается любимым делом, что тоже очень важно. Помимо премьеры Mamma Mia! 2, где Шер сыграла вместе с Мерил Стрип, сейчас певица занята подготовкой к новому концертному туру и премьере бродвейского мюзикла The Cher Show по сценарию Рика Элиса, который рассказывает о ее жизни и во время которого звучат 35 ее хитов, включая I Got You Babe.

Источник: SUN MAG