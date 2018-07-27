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Его по праву считали главным секс-символом советского кино, поклонницы из разных стран мечтали о нем и следовали за ним повсюду, а мужчины тщетно пытались имитировать его чувственный акцент. Харизматичному, талантливому актеру Иварсу Калныньшу 1 августа этого года исполняется 70! И это прекрасный повод для праздника в рамках Второго международного фестиваля музыки театра и кино «Jūras Pērle», который пройдет с 30 июля по 3 августа в Юрмале, в к/з «Dzintari».

Гордость Риги, «латвийский Пирс Броснан» Калныньш всегда был непревзойденным и элегантным бунтарем «западного образца» – в юности играл в рок-группах, пел, танцевал, носил длинные волосы и брюки-клёш, и совершенно естественно решил связать свою жизнь с искусством, закончив актерское отделение Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола. За время своей карьеры Калныньш успешно проявил себя как в театральных постановках, так и в фильмах, многие из которых вошли в «золотую» копилку советского и латвийского кинематографа. Говоря о работах Калныньша, нельзя не упомянуть такие картины, как «Илга-Иволга» (1972), «Верный друг Санчо» (1975), «Личной безопасности не гарантирую...» (1980), «Время любить» (2002), «Забытый» (2011), и отдельно – «Зимнюю Вишню» (1985), которая, безусловно, является одной из самых культовых советских мелодрам.

В программе вечера, посвященного юбилею любимого латвийского актера, гости мероприятия смогут услышать песни и музыку из кинофильмов и мюзиклов, в которых он принимал участие. Гости мероприятия смогут не только поздравить Калныньша, но и лицезреть других его легендарных коллег – прекрасных российских и латвийских артитсов.

"Иварс Калныньш – один из ярчайших представителей актерского Олимпа своего времени, – говорит руководитель продюсерской фирмы Amber Way Илона Анна Кузнецова. – Мы очень рады, что во время фестиваля “Jūras Pērle” сможем поздравить этого чудесного артиста с юбилеем, а также напомнить гостям мероприятия о картинах, которые, на наш взгляд, однозначно стоило бы пересмотреть".

Международный фестиваль музыки театра и кино “Jūras Pērle” пройдет с 30 июля по 3 августа в Юрмале, в к/з “Dzintari”. В этом году курорт посетит более 140 известных актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, композиторов из России, Латвии, Литвы и других стран. Зрителей ждет пять незабываемых дней в кругу любимых артистов – концерты, спортивные игры на пляже, творческие встречи, вечеринки и многое другое.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Bilesuserviss и на сайтах www.bilesuserviss.lv и www.jurasperle.lv.