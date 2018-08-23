87-летний Иван Краско разводится с молодой женой и возвращается к бывшей супруге (6)
фото: Instagram
9 сентября 2018 года Иван Краско и его молодая жена Наталья должны были отметить третью годовщину свадьбы. Подарок 27-летняя актриса не получит — ее супруг подал документы на развод.
В мае этого года Иван Краско заявил, что готов жить со своей молодой супругой в свободном браке и совсем не против интрижек на стороне. 22 августа стало известно, что народный артист Российской Федерации разводится с женой. О том, что он уходит от Натальи Краско, артист сообщил журналистам «Комсомольской правды». Как пояснил Иван Иванович, вместе они не живут уже три месяца.
Правы были интернет-пользователи, заподозрившие неладное еще весной этого года. Их удивило, что во все свои многочисленные поездки Наталья уезжала без мужа. Вот и сейчас она отдыхает в Испании в компании подруги.
«Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги», — пояснил актер в беседе с корреспондентами КП, а также добавил, что его молодая супруга была против детей.
Эту новость Наталья пока что никак не прокомментировала. Сам же Краско сообщил, что проводит время с бывшей женой и матерью его сыновей Натальей Вяль. По словам актера, она готова принять его обратно.
Источник: WOMAN.ru
Я вот вообще не уверена, что он отдает себе отчет в своих действиях и не путает унитаз с раковиной. А СМИ лишь бы потарахтеть, пофиг про кого. Тьфу!