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9 сентября 2018 года Иван Краско и его молодая жена Наталья должны были отметить третью годовщину свадьбы. Подарок 27-летняя актриса не получит — ее супруг подал документы на развод.

В мае этого года Иван Краско заявил, что готов жить со своей молодой супругой в свободном браке и совсем не против интрижек на стороне. 22 августа стало известно, что народный артист Российской Федерации разводится с женой. О том, что он уходит от Натальи Краско, артист сообщил журналистам «Комсомольской правды». Как пояснил Иван Иванович, вместе они не живут уже три месяца.

Правы были интернет-пользователи, заподозрившие неладное еще весной этого года. Их удивило, что во все свои многочисленные поездки Наталья уезжала без мужа. Вот и сейчас она отдыхает в Испании в компании подруги.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 22 Авг 2018 в 4:30 PDT

«Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги», — пояснил актер в беседе с корреспондентами КП, а также добавил, что его молодая супруга была против детей.

Эту новость Наталья пока что никак не прокомментировала. Сам же Краско сообщил, что проводит время с бывшей женой и матерью его сыновей Натальей Вяль. По словам актера, она готова принять его обратно.

Публикация от Наталия Вяль (@nataliavyal) 19 Авг 2018 в 11:11 PDT

Источник: WOMAN.ru