87-летний Иван Краско разводится с молодой женой и возвращается к бывшей супруге (6)

фото

Woman | 23 августа 2018 года, 11:11

фото: Instagram

9 сентября 2018 года Иван Краско и его молодая жена Наталья должны были отметить третью годовщину свадьбы. Подарок 27-летняя актриса не получит — ее супруг подал документы на развод.

В мае этого года Иван Краско заявил, что готов жить со своей молодой супругой в свободном браке и совсем не против интрижек на стороне. 22 августа стало известно, что народный артист Российской Федерации разводится с женой. О том, что он уходит от Натальи Краско, артист сообщил журналистам «Комсомольской правды». Как пояснил Иван Иванович, вместе они не живут уже три месяца.

Правы были интернет-пользователи, заподозрившие неладное еще весной этого года. Их удивило, что во все свои многочисленные поездки Наталья уезжала без мужа. Вот и сейчас она отдыхает в Испании в компании подруги.

«Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги», — пояснил актер в беседе с корреспондентами КП, а также добавил, что его молодая супруга была против детей.

Эту новость Наталья пока что никак не прокомментировала. Сам же Краско сообщил, что проводит время с бывшей женой и матерью его сыновей Натальей Вяль. По словам актера, она готова принять его обратно.

Источник: WOMAN.ru

Комментарии 6
Адельфина1 час назад
А если серьёзно, то в русских деревнях до сих пор называют первую жену "родная", а всех остальных - "неродная". Вот и мой дед, когда овдовел, и женился на другой, все время приговаривал, что вот родная-то жена и любила, и кормила, и заботилась о нем лучше, "а эта - уже не родная, не-ет..." ...все не то и не так. А русская деревня - кладезь народной премудрости.
Ответить
Адельфина2 часа назад
Как задумал старый дед третий раз жениться....)))
Я вот вообще не уверена, что он отдает себе отчет в своих действиях и не путает унитаз с раковиной. А СМИ лишь бы потарахтеть, пофиг про кого. Тьфу!
1
Ответить
От те раз!1 час назад
Жааль, наверно не сошлись хврактерами:-))
Ответить