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Осенью на Первом канале стартуют целых два варианта проекта «Голос»: в одном из них примут участие вокалисты, чей возраст составит более 60 лет, другое шоу будет традиционным. Недавно стали известны имена наставников седьмого сезона одного из самых главных музыкальных проектов России. Кресла жюри займут Константин Меладзе, Баста, Ани Лорак и Сергей Шнуров.

Многие были удивлены кандидатурой Шнурова, ведь он закрепил за собой статус весельчака и балагура, и его скандальный образ никак не вяжется с проектом «Голос». В начале мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил принцип, по которому и выбирались члены жюри музыкального шоу.

«Мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашивает», — поделился Эрнст с представителями прессы.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 24 Июл 2018 в 4:09 PDT

Источник: Star hit

Фото: instagram.com/shnurovs/