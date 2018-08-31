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Латвийская поп-певица Амината заключила контракт с aмериканской компанией “Hitmaker”, которая выпустит ее новую песню “Don’t talk about it” совместно с дистрибьюционной платформой “The Orchard” а также гигантом индустрии “Sony Music US”, которая является одной из самых влиятельных компаний во всем мире. На новый сингл был снят видео клип в Испании.

Выдающееся выступление Аминаты на конкурсе Евровидение 2015 и упорная работа после конкурса, позволила Аминате исполнить ее следующую мечту – сотрудничество с компаниями “Hitmaker”, “The Orchard” и особенно с филиалом “Sony Music” в США.

“Еще пока сложно судить о том, куда это меня заведет, и чего ждать от этого сотрудничества, но я очень-очень рада этому факту,” не пытается скрыть свою радость Амината.

Влиятельная британская газета и интернет-медиа “The Guardian” уже объявили, что “Балтийские страны станут следующим регионом, который взорвет Европейскую музыкальную сцену”. Вполне возможно, что сотрудничество Аминаты с “Hitmaker”, “The Orchard” и “Sony Music” - большой шаг в этом направлении.

Песни Аминаты, в основном, посвящены глубоким чувствам и эмоциям, которые возникают от любви. “Don’t talk about it” не исключение. Песня передает эмоции, которые буквально завораживают и физически ощущаются где-то под кожей, в момент когда человек влюблен и у него зарождаются новые романтические отношения…

Новую песню Амината написала с опытными авторами и продюсерами из Дании и Швеции - Jonas Filtenborg, Pontus Persson и Andrei Amartinesei.

Видеоклип на песню “Don’t Talk About It” снимался в Испании, в городе Барселона.

“Когда я впервые встретилась с режиссером, то была немного скептично настроена по поводу съемок клипа в Барселоне, так как это совсем не просто организовать,” рассказывает Амината, “но я рада, что согласилась, потому что съемки прошли прекрасно и на очень высоком уровне. Всё прошло лучше, чем я ожидала!

Режиссер – Юлия Кова предложила оригинальный сценарий, который пришелся мне по душе, и сделала всё возможное что бы донести эту историю до зрителя. Было очень интересно поработать на одной съёмочной площадке с людьми не только из Латвии, но также из Испании, Германии, Мексики и России”. "Для главной мужской роли был приглашен испанский актер и модель Фабиан Кастро. “Спасибо каждому за проделанную работу! Я с радостью вернулась бы в Барселону,но как турист", - смеется Амината.

Режиссер Юлия Кова является также продюсером и монтажером клипа “Don’t talk about it”, а визуальный образ Аминаты продумала стилист Элга Хомицка.

В следующем году Амината планирует выпустить свой третий альбом, который последует за получившими успех в Латвии и за рубежом альбомами “Inner Voice” и “Red Moon”. Результатом продуктивной работы со скандинавскими продюсерами стали публикации новых синглов.

Сингл “Don’t talk about it” уже доступен во всех популярных музыкальных платформах.