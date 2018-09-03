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В конце апреля Дэниэл Крейг и Рейчел Вайс сделали официальное заявление о грядущем пополнении в семье, что произвело фурор среди поклонников пары. Вчера стало известно, что 48-летняя Рейчел родила дочь, но имя малышки пока не разглашается. По словам источников, близких к паре, роды прошли хорошо и актриса находится в приподнятом расположении духа, а главный Джеймс Бонд Голливуда не скрывает своего счастья.

«Рейчел и Дэниэл взволнованны появлением дочери, не могут сдерживать эмоций. Они очень счастливы!»

Для возлюбленных новорожденный стал первым совместным ребенком: от предыдущего брака у Дэниела есть дочь, а у Рэйчел — сын. Напомним, Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс познакомились на съемках фильма «Дом грез» в 2011 году, а уже через полгода сыграли тайную свадьбу.

Источник: COSMOPOLITAN