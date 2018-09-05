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фото: instagram.com/leratv

Вскоре после того, как Лера Кудрявцева стала матерью во второй раз, журналисты выяснили, что она будет вести фестиваль «Новая волна». Многие интернет-пользователи были поражены тем, что жена хоккеиста Игоря Макарова намерена вернуться к работе всего спустя несколько недель после появления на свет долгожданной дочери Марии. Поклонники Леры предполагали, что она в рекордные сроки вернется в форму, поэтому сможет блеснуть на открытии «Новой волны».

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 3 Сен 2018 в 11:49 PDT

Фанаты Кудрявцевой оказались правы. В первый день фестиваля ведущая приковала к себе всеобщее внимание своим платьем, щедро украшенным перьями.

Лера приняла поздравления от всего зрительного зала и коллег. Например, ей вынесли букет от Армана Давлетярова. Сергей Лазарев тоже сказал Кудрявцевой много приятных слов.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Сен 2018 в 2:04 PDT

К слову, пока ведущая находится в Сочи, за ее малышкой приглядывает няня. Лера начала искать помощницу еще во время беременности, но поначалу муж Игорь Макаров не соглашался пользоваться ее услугами. Однако спустя всего несколько дней после появления на свет крохи хоккеист сам предложил нанять няню.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Авг 2018 в 8:15 PDT

Источник: Woman.ru