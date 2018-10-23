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Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров женился на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой. Об этом пишет "78".

Свадьба якобы состоялась 20 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Церемония, как заявляет издание, длилась несколько минут: Шнуров и Абрамова зашли в ЗАГС через черный ход, быстро расписались и уехали.

В конце мая 2018 года Сергей Шнуров заявил, что разводится с женой Матильдой, с которой жил с 2010 года. Детей у пары нет. Друг музыканта, музыкант Стас Борецкий, в августе говорил, что вскоре все узнают о новых отношениях Шнурова. Матильда Шнурова была третьей женой музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон.

Источник: Бульвар Гордона

фото: news.rambler.ru/starlife/ facebook