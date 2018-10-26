Алена Остапенко сменила корт на подиум (6)

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Woman | 26 октября 2018 года, 18:02

Звезда латвийского тенниса Алена Остапенко в качестве модели приняла участие в одном из показов на Рижской недели моды, проходящей в столице в эти дни. 25 октября она участвовала в показе бренда Public Makes Image.

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Riga Fashion week (RFW) проходит вот уже в 29 раз. До 27 октября свои коллекции на весну-лето 2019 представят 14 создателей женской, мужской и детской одежды из Латвии и пять зарубежных брендов.

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Рижская неделя моды стала одним из ключевых событий Балтии в области культуры и модных инноваций, говорится в пресс-релизе организаторов. Дважды в год на протяжении недели мероприятия RFW создают ощущение праздника во всей столице. Каждый сезон RIGA FASHION WEEK объединяет множество профессионалов творческих отраслей, результаты сотрудничества которых позволяют создавать насыщенную и всегда уникальную программу Недели моды.

29-я Рижская неделя моды будет уникальна тем, что помимо традиционной программы, состоится ряд мероприятий в рамках международного проекта United Fashion. Балтийская федерация моды является официальным представителем проекта в Латвии и Балтии. В программе United Fashion - шоурум европейских дизайнеров, творческие мастерские и обучающие семинары, нацеленные на развитие модных брендов, а также другие мероприятия, которые позволят провести эту неделю под эгидой праздника.

Комментарии 6
Саня1 час назад
Ты-страшнаячтопиздец.
Играй лучше в теннис.
7
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брыс1 час назад
Слава Богу, хоть одна привлекательная женщина, среди этих бельевых костлявых вешалок.
5
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Био-мусорщик1 час назад
Ответ убогому "Сане": Даже паралон в твоем пропуканном диване умнее тебя.
8
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